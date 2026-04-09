У президента профсоюза авиадиспетчеров прошли обыски: речь идёт о 11 млн

У президента Федерального профсоюза авиадиспетчеров Сергея Ковалёва прошли следственные действия. По данным телеграм-канала SHOT, обыски состоялись в рамках дела о мошенничестве по статье 159 УК РФ.

Ковалёва подозревают в выводе около 11 млн рублей, которые принадлежали первичной профсоюзной организации Московского центра автоматизированного управления воздушным движением. По версии SHOT, после исключения этой структуры из состава ФПАД деньги не вернулись московским авиадиспетчерам и не поступили в распоряжение самого профсоюза.

Сообщается, что уголовное дело уже возбуждено. По информации канала, сейчас со главой ФПАД и его бухгалтером работают следователи.

Сам Ковалёв — давний руководитель Федерального профсоюза авиадиспетчеров России. На сайте объединения он указан как президент ФПАД.

Ещё в феврале 2025 года профорги первичной профсоюзной организации филиала Московского центра АУВД публично требовали от Сергея Ковалёва восстановить в правах исключённых представителей московской ППО и утверждали, что конфликт внутри объединения связан с борьбой за интересы работников.