Петербуржец лишился прав из-за вставленных на клей зубов

В Санкт-Петербурге мужчину лишили водительских прав после поездки на каршеринге в состоянии опьянения. Сам он утверждал, что алкоголь в его крови возник из-за паров клея для зубных протезов. Об этом сообщает пресс-служба судов Петербурга.

Как следует из материалов дела, вечером 18 февраля он отправился на свидание с женщиной. После встречи дамский угодник хотел вызвать такси, но телефон разрядился. Тогда петербуржец забрёл в цветочный магазин, где немного зарядил устройство, и взял каршеринг.

Ночью, около 02:30, на проспекте Славы его остановили сотрудники полиции. При проверке прибор показал 0,174 мг/л алкоголя. Сам водитель отрицал употребление спиртного, объяснив результат тем, что использовал клей для фиксации зубных протезов, пары которого якобы и повлияли на показания.

Суд в это не поверил и назначил наказание: лишение прав на 1 год и 8 месяцев, а также штраф в размере 45 тысяч рублей.

