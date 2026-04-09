Zivert и Uma2rman выступят на фестивале «Солома» в Москве

Певица Zivert впервые выступит на музыкальном фестивале «Солома» в Москве, который пройдёт 27 и 28 июня в кинопарке «Москино». А гости мероприятия смогут принять участие в постановочных съёмках, мастер-классах, иммерсивных шоу и экскурсиях.

Zivert. Постер © Предоставлен Life.ru

27 июня на сцену выйдет Zivert с главными хитами: «Beverly Hills», «Life», «Эгоистка», «ЯТЛ» и другими. 28 июня хедлайнером станет легендарная группа Uma2rman — в их программе «Прасковья», «Проститься», «Ночной дозор», «Ты далеко», «Папины дочки», «Звёзды» и другие композиции.

Фото © Предоставлено Life.ru

«Солома» — это не просто open-air. С 11 утра гости смогут гулять по территории кинопарка, осматривая декорации: «Соборную площадь», «Ковбойский городок», «Палаты князя Андрея», крупнейший в Европе натурный хромакей и самолёт Ту-154. С 12:00 начнутся интерактивы: постановочные съёмки, квесты, фотосессии и мастер-классы. Для желающих перекусить будет работать уличный фудкорт, а отдохнуть можно в природной зоне Парка сказок. Мероприятие телеканала «Москва 24» проводится уже во второй раз.

Ранее Life.ru рассказывал, что выступление Григория Лепса в столичном спорткомплексе «Лужники» может принести артисту более 121 миллиона рублей. Концерт запланирован на середину июля.