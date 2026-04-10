Фонд «Русский крест» помогает Дагестану в борьбе со стихией В Дагестане проводят оценку ущерба, причинённого наводнением, и доставляют гуманитарную помощь. Подробнее — в материале Life.ru 10 апреля, 09:33

Администрации городов и районов Дагестана совместно с МЧС проводят оценку ущерба, причинённого наводнением, и формируют списки пострадавших для компенсации. Министерство земельных и имущественных отношений перечислило однодневный заработок сотрудников в фонд помощи, остальные ведомства присоединились к сборам.

Фонд «Русский крест» доставил в республику более 160 тонн питьевой воды, средства гигиены, а также технику и экипировку для спасательных работ. Глава фонда лично прибыл в регион.

Видео © Пресс-служба «Русского креста»

К помощи подключились Федерация бокса России и Федерация спортивной борьбы России.

Умар Кремлёв поручил помочь оставшемуся без жилья тренеру по вольной борьбе Кади Кадиеву, проработавшему 31 год и воспитавшему более 500 спортсменов.

«В нашей стране принято поддерживать друг друга в трудные моменты. Нас учат помогать тем, кто нуждается, делиться тем, чем можем. И сейчас в Дагестане особенно видно: несмотря на разные традиции и языки, мы все — один народ, одна большая семья. Главное правило простое — чужой беды не бывает», — отметил глава организации.

