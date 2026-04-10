Толстой перевернулся: Андреасян собрал «Войну и мир» из сына Казановы, Пельменя, Иванушки и героя-любовника Оглавление Лыков: манекенщик и сын Казановы из «Улиц разбитых фонарей» Бондаренко: сериальный любовник в роли Болконского Николай Шрайбер: бугай Пельмень сыграет Пьера Метёлкин: Иванушка из «Царевны-лягушки» станет Ростовым От «Защитников» до Тарковского: скандалы Андреасяна В 2027 году на экраны должна выйти новая экранизация романа «Война и мир», снял которую скандально известный Сарик Андреасян. Бюджет до 1,5 млрд рублей, из которых треть — это госсубсидии. На днях стало известно, кто сыграет главные мужские роли. Чем знамениты актёры? 9 апреля, 21:20 Кого собрал в «Войну и мир» режиссёр Сарик Андреасян? Обложка © Кадр из фильма «Война и мир», режиссёр Сарик Андреасян, сценаристы Алексей Гравицкий, Лев Толстой / Kinopoisk

Лыков: манекенщик и сын Казановы из «Улиц разбитых фонарей»

Роль Анатоля Курагина отыграет 38-летний Матвей Лыков, сын Казановы из «Улиц разбитых фонарей». Лыков-младший давно осел на Западе. Таких, как он, там называют непобейбиз (от непотизм — кумовство и бейби — ребёнок).

Матвей Лыков родился в Ленинграде, рос в достатке, но всегда мечтал о заграницах. Будучи семиклассником, попросил перевести себя в школу с углубленным изучением английского языка. После поступил на инъяз Герценовского университета. На летние каникулы летал по программе Work & Travel в Нью-Йорк, где ходил по модельным агентствам в поисках работы манекенщиком, не сразу, но смог получить хорошие контракты. Снимался для таких домов, как Jil Sander, Cerruti, Gucci, Dior и Hermes. Выходил на подиумы нью-йоркских недель моды, был 24-м в списке самых успешных мужчин-моделей США, при этом зарабатывал всего около 40 000 долларов в год, за эти деньги даже не снять приличного жилья.

Тогда Лыков-младший пошёл учиться на режиссёра в парижскую Международную школу кино и телевидения. Судя по всему, корочка не пригодилась, но зато появились связи. Матвей сыграл в нескольких клипах малоизвестного за пределами Франции певца Йоанна Лемуана. Однако дальше ни в Европе, ни в Америке не пошло. В итоге Матвей начал получать роли в российских проектах: главную в фэнтези «Он — дракон» и сериале «Склиф», второстепенные в фильмах «Жить жизнь» и «Красная поляна».

Матвей Лыков познакомился в Париже не только с Лемуаном, но и со своей женой, испанкой Джессикой Стенерос. Пара осела в Мадриде и растит двух дочерей, Сиенну и Лу.

Бондаренко: сериальный любовник в роли Болконского

Роль 27-летнего Андрея Болконского исполнит 40-летний Станислав Бондаренко, прославившийся ролями героев-любовников в телесериалах.

Актёр родом из запорожского города Днепрорудного. В детстве увлекался теннисом, карате и плаванием. Когда стукнуло одиннадцать, мать с отчимом перевезли семью в Москву, отец остался на Украине. У Бондаренко есть сводный старший брат, который стал видным пластическим хирургом, и единоутробные сёстры-близняшки, одна из театра «Шалом», другая из танцевальной школы «Тодес».

Станислав Бондаренко сделал актёрскую карьеру на удивление легко. Учился в Московском авиационном институте, занимался танцами, на одном из выступлений приглянулся худруку ГИТИСа, так оказался в театральном, уже на третьем курсе заиграл в телесериалах. «Талисман любви», «Золотая клетка», «Непридуманная жизнь», «Грех», «Провинциалка», «Поцелуй судьбы», «Верни мою любовь» — его главные проекты на сегодняшний день. В больших киношных проектах он пока снимался лишь в эпизодах.

У Станислава Бондаренко трое детей: 17-летний сын, рождённый в первом браке, и маленькие дочери от второго брака от модели Аурики Алехиной, которая до этого крутила роман с Виталием Гогунским (Кузя из «Универа») в шоу «Давай поженимся».

Николай Шрайбер: бугай Пельмень сыграет Пьера

Больше всего споров вызывает 43-летний Николай Шрайбер — актёр, который сыграет Пьера Безухова, которому в начале романа было 20 лет. Противники говорят, что он будет странно смотреться в роли взрослеющего по ходу романа протагониста. Сторонники парируют Сергеем Бондарчуком, который был Безуховым в 45.

Николай Шрайбер из поволжских немцев по отцовской линии. Родился в тульской деревне, учился в Ярославском театральном институте, остался играть в местном театре. А потом повезло. Приехали снимать московские киношники, им понадобился фактурный человек на эпизодическую роль бандюгана — Пельменя. Взяли Шрайбера из-за его роста 198 см. Так и закрутилось. Актёр снялся свыше чем в ста телепроектах. Поначалу были только «охранники», «рецидивисты», «Цибули» и «Рябые». Через лет десять последовали главные роли в сериалах «Озабоченные», «Аритмия», «Хрустальный» и «Куплю актрису».

Шрайбер пока что сторонился столиц и светской жизни. Помимо квартиры в Ярославле у него дом в Тверской области. Со своей второй супругой, актрисой Юлией Бедариной, он познакомился на съёмочной площадке. От первого брака сын.

Метёлкин: Иванушка из «Царевны-лягушки» станет Ростовым

В Николая Ростова перевоплотился 33-летний Александр Метёлкин, Иванушка из обеих частей «Царевны-лягушки».

Актёр родился в Бурятии, но вскоре семья переехала в Туапсе из-за работы отца-мелиоратора. С учёбой у Метёлкина не складывалось, зато, учась в педколледже, он преуспел в команде КВН и загорелся стать артистом. Без образования никуда не взяли. Но неожиданно помогла армия. Призвали и из-за хорошей формы определили в спецназ. Эта деталь помогла на вступительных экзаменах в школу-студию МХАТ, зацепила самого Олега Табакова.

В десятые годы Метёлкин играл в Театре на Таганке. За ним были роли Коровьева в «Мастере и Маргарите», чеширского кота в «Беги, Алиса, беги», Треплева в «Чайке 73458» и Энтони в «Суини Тодде». В 2019-м дебютировал в кино: за эпизодическими ролями в фильмах «Русский рейд», «Союз спасения» последовала одна из главных в сериале «Перевал Дятлова» и главная в «Летучем корабле». Сейчас это востребованный актёр. Самая высокая оценка в его кинопортфолио у исторического боевика «Злой город».

Метёлкин растит двух детей в браке с актрисой Полиной Казанцевой. Семья живёт в центре Москвы.

От «Защитников» до Тарковского: скандалы Андреасяна

Режиссёр Сарик Андреасян неоднократно попадал в громкие скандалы, связанные с его фильмами. Например, за супергеройский блокбастер «Защитники». Фильм должен был стать нашим ответом Marvel, но вместо ярких героев получились резиновые монстры, летающий медведь и сценарий, который критики назвали «пустой сон». Дело дошло до того, что Фонд кино потребовал вернуть деньги. Такая же судьба постигла фильм «Дед Мороз. Битва магов». При этом режиссёр регулярно получает госсубсидии: за последние десять лет – около 600 млн. Депутаты даже просили Минкульт перекрыть для Андреасяна финансирование. В прошлом году на встрече со студентами режиссёр в нецензурной форме заявил, что ненавидит Тарковского, и прошёлся по авторскому кино. Правда, потом извинился.

