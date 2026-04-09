Полиция выявила подпольный бордель в центре Москвы

В центре Москвы сотрудники полиции выявили подпольное заведение, где оказывались интимные услуги. Об этом сообщили в МВД Москвы. Операция прошла в помещении, расположенном в Большом Савинском переулке. Кадры с места опубликованы в канале ведомства.

На кадрах видно, как правоохранители заходят в здание по лестнице с красной подсветкой. Внутри их встречают девушки в откровенных нарядах.

По данным полиции, в заведении предоставлялись услуги сексуального характера. Всех находившихся там женщин доставили в отделение для дальнейшего разбирательства.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов провёл рейд по нелегальным борделям в центре Санкт-Петербурга. Поводом для визита послужили нарекания жителей района: они сообщали о подозрительной квартире на Площади Восстания, где якобы долгое время действовал притон.