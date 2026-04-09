Атмосфера 90-х: Компания парней устроила драку со стрельбой на шоссе в Иркутске

В Иркутске группа молодых людей устроила массовую потасовку с применением оружия прямо на проезжей части. Видео инцидента публикует Babr Mash.

Драка со стрельбой на трассе в Иркутской области. Видео © Telegram / Babr Mash

Стычка, напоминающая бандитские разборки 90-х, попала на запись с автомобильного регистратора. На кадрах видно, как группа мужчин подбегает к стоящей на перекрёстке машине, пытается открыть двери и выбивает стёкла. Пассажиры пострадавшего седана не стали отсиживаться в салоне, а выскочили, чтобы отомстить обидчикам. А ещё оказалось, что в соседнем кроссовере ехали их товарищи, которые тоже ворвались в потасовку.

Водитель паркетника вытащил пистолет и открыл огонь, а нападавшие стали отступать. На кадрах не видно дульного пламени — можно предположить, что оружие было газовым. Причины случившегося пока неизвестны. Полиция разбирается в ситуации.

