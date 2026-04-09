В Белом доме назвали Джорджа Клуни военным преступником
Обложка © ТАСС / Aaron Favila
Представитель Белого дома Стивен Чунг жёстко ответил на критику актёра Джорджа Клуни, который ранее назвал угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Ирана военным преступлением. Об этом пишет The Independent.
«Единственный человек, совершающий военные преступления, — это Джордж Клуни — за его ужасные фильмы и ужасную актёрскую игру», — заявил директор по коммуникациям Белого дома.
Ранее сообщалось, что в конце прошлого года Джордж Клуни с семьёй получил гражданство Франции. Президент США Дональд Трамп назвал это «хорошими новостями», но при этом охарактеризовал актёра и его жену как «двух худших политических прогнозистов всех времён». Американский лидер также раскритиковал миграционную политику Франции, связав её с ростом преступности и сравнив с подходом «сонного Джо Байдена».
