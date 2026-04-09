Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 апреля, 16:32

В Белоруссии пока не планируют блокировать YouTube

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / xalien

Власти Белоруссии пока не намерены вводить ограничения на работу видеохостинга YouTube. Об этом заявил новый министр информации республики Дмитрий Жук, его слова приводит агентство БелТА.

Отвечая на вопрос о возможной блокировке платформы, глава ведомства подчеркнул, что любые подобные решения должны быть тщательно продуманы, а их последствия — просчитаны. Мера должна быть целесообразной и реально эффективной.

«Что касается платформ, которые используются гражданами Беларуси, действовать нужно очень аккуратно. Вы знаете и позицию президента — он не сторонник запретов. Нужно искать иные механизмы взаимоотношения с этими крупными игроками мирового медиапространства», сказал Жук.

Google подала 24 заявки на регистрацию товарных знаков в России, включая YouTube
Напомним, неделей ранее американский видеосервис YouTube, находящийся под контролем корпорации Google, заблокировал аккаунты белорусских государственных СМИ — информагентства БелТА, а также телеканалов СТВ и ОНТ. В минском Мининформе назвали это решение недружественным и не имеющим под собой оснований.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Белоруссия
  • Youtube
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar