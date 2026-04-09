Иран открыл Ормузский пролив, но есть нюанс

Ормузский пролив открыт для судоходства, однако действует ряд технических ограничений. Об этом заявил заместитель главы МИД Ирана Саид Хатибзаде. По его словам, проход разрешён всем судам при условии согласования с иранскими властями. Также требуется соблюдение установленных процедур.

«Ормузский пролив открыт для всех, кто получил разрешение от Ирана и находится в контакте с иранскими властями», — отметил дипломат.

Он добавил, что различий для американских судов нет. При этом ключевым условием остаётся отсутствие враждебных действий.