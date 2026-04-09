Медведев обвинил Запад в нарушении конвенции из-за сети биолабораторий

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что деятельность сети биолабораторий стран Запада ведётся непрозрачно и вызывает серьёзные вопросы. Об этом он сказал на заседании межведомственной комиссии по противодействию биологическим угрозам.

По его словам, речь идёт о структурах, созданных при участии стран НАТО. Он отметил, что такая деятельность может противоречить международным обязательствам.

«Они сформировали сеть из более 300 медицинских лабораторий практически по всему свету», — подчеркнул Медведев, уточнив, что речь идёт о странах Азии, Африки и Европы.

Политик заявил, что работа этих объектов ведётся непрозрачно. По его оценке, это фактически нарушает Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия.

Ранее Медведев, комментируя возможные изменения в Североатлантическом альянсе, назвал риторику президента США Дональда Трампа о выходе из НАТО «чистым эпатажем». Америка из альянса не выйдет: отсутствуют причины и согласие законодателей. Однако вероятны жесты — например, сокращение войск в Европе или отказ от некоторых поставок.