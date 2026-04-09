

9 апреля, 18:06

Паводки в Чечне и Дагестане признаны ЧС федерального уровня

Ситуация с паводками в Чечне и Дагестане признана чрезвычайной ситуацией федерального характера. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков на заседании комиссии в Махачкале. По его словам, принято решение установить федеральный уровень реагирования. Это связано с масштабом последствий и текущей обстановкой в регионах.

«Принято решение обстановку… отнести к чрезвычайной ситуации федерального характера», — отметил Куренков. Он подчеркнул, что меры принимаются с учётом представленных докладов.

Ранее по поручению президента России Владимира Путина была создана специальная правительственная комиссия. Её возглавил сам Куренков. В состав комиссии вошли руководители федеральных ведомств и главы пострадавших субъектов. Работа по ликвидации последствий будет вестись в её рамках.

Александра Мышляева
