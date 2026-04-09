Генсек НАТО признал, что почувствовал разочарование Трампа в альянсе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что во время недавней встречи с президентом США Дональдом Трампом явно ощутил разочарование американского лидера в Североатлантическом альянсе. Своими впечатлениями Рютте поделился в Институте президентского фонда Рональда Рейгана.

«Это был хороший разговор. Он был открытым, с конкретными примерами. И я ясно почувствовал его разочарование. Да, в определённой степени президент, безусловно, ясно дал понять своё разочарование», — сказал генсек.

Марк Рютте на переговорах главой США вёл себя как провинившийся школьный староста. Например, он признал, что некоторые участники альянса действительно провалили американскую проверку. Глава Североатлантического блока согласился с претензиями президента США, однако уточнил, что большинство европейских стран свои обязательства выполнили. А Трамп, сразу после завершения встречи напомнил, что не забыл о Гренландии.