Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 апреля, 18:17

Генсек НАТО признал, что почувствовал разочарование Трампа в альянсе

Марк Рютте и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Evan Vucci

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что во время недавней встречи с президентом США Дональдом Трампом явно ощутил разочарование американского лидера в Североатлантическом альянсе. Своими впечатлениями Рютте поделился в Институте президентского фонда Рональда Рейгана.

«Это был хороший разговор. Он был открытым, с конкретными примерами. И я ясно почувствовал его разочарование. Да, в определённой степени президент, безусловно, ясно дал понять своё разочарование», сказал генсек.

Дмитриев: Провальный Рютте не способен защитить провальный НАТО

Марк Рютте на переговорах главой США вёл себя как провинившийся школьный староста. Например, он признал, что некоторые участники альянса действительно провалили американскую проверку. Глава Североатлантического блока согласился с претензиями президента США, однако уточнил, что большинство европейских стран свои обязательства выполнили. А Трамп, сразу после завершения встречи напомнил, что не забыл о Гренландии.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • НАТО
  • Марк Рютте
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar