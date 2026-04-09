В Добрянке увековечат память учительницы, погибшей от рук девятиклассника

В Пермском крае рассматривают возможность установки мемориальной доски в память об учительнице Олесе Багуте. Об этом сообщил глава Добрянского округа Дмитрий Антонов.

Речь идёт о школе №5 в Добрянке, где она работала. Инициатива обсуждается как один из вариантов увековечения её памяти. Ранее губернатор региона Дмитрий Махонин поручил местным властям и краевому министерству образования проработать этот вопрос. Соответствующее поручение было дано на заседании правительства.

«Один из возможных вариантов — установка мемориальной доски на фасаде школы», — отметил Антонов. Он подчеркнул вклад педагога в воспитание учеников и её преданность профессии.

Напомним, что нападение на преподавательницу в Добрянке случилось 7 апреля утром. Фигурант дела — ученик этого же учебного заведения. Несмотря на госпитализацию, женщина скончалась от ран. Сам подросток объяснил агрессию систематической травлей со стороны погибшей. Стоит отметить, что Олеся Багута имела звание призёра конкурса «Учитель года».