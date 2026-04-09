9 апреля, 18:47

Хаменеи заявил о победе Ирана в конфликте с США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Persian Gulf

Исламская Республика Иран объявила о своей победе в войне в зоне Персидского залива, несмотря на разрушения от вражеских атак и бомбардировок. Об этом говорится в заявлении от имени верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, которое процитировало государственное телевидение.

«Несмотря на ущерб и удары, нанесённые врагом, наши вооружённые силы превратили войну в великую победу», — отмечается в заявлении по случаю 40 дней со дня смерти предыдущего верховного лидера Али Хаменеи.

В документе также содержится призыв к населению продолжать выходить на массовые уличные акции, как это было последние 40 дней. Кроме того, утверждается, что «Иран выведет управление Ормузским проливом на новый уровень».

Вэнс: США не прекратят огонь без открытия Ираном Ормузского пролива

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что США на две недели откладывают удары по гражданской инфраструктуре Ирана, а Тегеран в ответ должен открыть Ормузский пролив и направил Вашингтону мирный план из 10 пунктов. Израиль также присоединился к двухнедельному перемирию, однако стороны продолжают наносить взаимные удары. Премьер-министр Пакистана сообщил, что 10 апреля в страну прибудут делегации США и Ирана для прямых переговоров.

Анастасия Никонорова
