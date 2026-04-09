Хаменеи заявил о победе Ирана в конфликте с США

Исламская Республика Иран объявила о своей победе в войне в зоне Персидского залива, несмотря на разрушения от вражеских атак и бомбардировок. Об этом говорится в заявлении от имени верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, которое процитировало государственное телевидение.

«Несмотря на ущерб и удары, нанесённые врагом, наши вооружённые силы превратили войну в великую победу», — отмечается в заявлении по случаю 40 дней со дня смерти предыдущего верховного лидера Али Хаменеи.

В документе также содержится призыв к населению продолжать выходить на массовые уличные акции, как это было последние 40 дней. Кроме того, утверждается, что «Иран выведет управление Ормузским проливом на новый уровень».