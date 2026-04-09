Хаменеи заявил о победе Ирана в конфликте с США
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Persian Gulf
Исламская Республика Иран объявила о своей победе в войне в зоне Персидского залива, несмотря на разрушения от вражеских атак и бомбардировок. Об этом говорится в заявлении от имени верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, которое процитировало государственное телевидение.
«Несмотря на ущерб и удары, нанесённые врагом, наши вооружённые силы превратили войну в великую победу», — отмечается в заявлении по случаю 40 дней со дня смерти предыдущего верховного лидера Али Хаменеи.
В документе также содержится призыв к населению продолжать выходить на массовые уличные акции, как это было последние 40 дней. Кроме того, утверждается, что «Иран выведет управление Ормузским проливом на новый уровень».
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что США на две недели откладывают удары по гражданской инфраструктуре Ирана, а Тегеран в ответ должен открыть Ормузский пролив и направил Вашингтону мирный план из 10 пунктов. Израиль также присоединился к двухнедельному перемирию, однако стороны продолжают наносить взаимные удары. Премьер-министр Пакистана сообщил, что 10 апреля в страну прибудут делегации США и Ирана для прямых переговоров.
