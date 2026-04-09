9 апреля, 20:55

Президент Чехии Павел: Трамп вредит авторитету НАТО больше Путина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hapelinium

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hapelinium

Президент Чехии Петр Павел раскритиковал высказывания Дональда Трампа о союзниках по НАТО. Он считает, что такая риторика подрывает авторитет альянса даже сильнее, чем действия президента России Владимира Путина.

«За последние несколько недель Трамп сделал для снижения авторитета НАТО больше, чем удалось Владимиру Путину за многие годы»,цитирует чешского лидера издание Seznam Zpravy.

Павел напомнил, что Североатлантический альянс основан на принципах сдерживания и коллективной обороны. По его мнению, критика Трампа игнорирует факт, что блок создавался для обороны, а не для автоматической помощи в войнах за пределами его территории.

Трамп после встречи с Рютте напомнил о разногласиях с НАТО по Гренландии

Генсек НАТО Марк Рютте после встречи с Трампом признал, что некоторые страны альянса действительно провалили проверку США. Рютте согласился с критикой американского лидера. При этом он отметил — большинство европейских стран выполнили свои обязательства.

Лия Мурадьян
