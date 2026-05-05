Как ездить на такси выгоднее: 8 полезных функций

Такси стало частью повседневной жизни. Мы добираемся на нём на работу, возвращаемся после встречи или ездим за покупками. Однако поездка по одному и тому же маршруту может стоить по-разному — и дело не только в тарифе, но также во времени заказа, погоде и других факторах. Разбираемся, как устроено ценообразование и какие функции помогут сделать поездки выгоднее.

Стоимость поездок рассчитывается алгоритмом и зависит от ситуации на дорогах. Учитывается время в пути, количество желающих поехать на такси прямо сейчас и число свободных машин на линии, протяжённость маршрута. И даже погода может повлиять на ситуацию, спровоцировав скачки спроса или рост времени в дороге.

В Яндекс Go эти факторы учитываются при расчёте стоимости поездки. В приложении есть функции, которые помогают понять, почему цена такая, и выбрать, как лучше поехать.

Перед заказом можно открыть детализацию стоимости и посмотреть, из чего складывается цена: подача машины, базовый тариф, надбавка при повышенном спросе и дополнительные опции. Для этого нужно нажать на значок рубля в левом верхнем углу экрана после построения маршрута. Заметив в деталях цены надбавку за высокий спрос, стоит подождать: когда спрос снизится, а водители освободятся для новых заказов — уменьшится и цена.

Дополнительно сервис показывает визуализацию спроса в районе точки заказа в реальном времени: сколько людей заказывают такси, сколько машин находится поблизости и какие из них могут принять заказ, а также информацию о пробках и погодных условиях. Данные обновляются каждую минуту в радиусе двух-трёх километров от точки подачи.

Например, вечером в пятницу приложение покажет: по маршруту пробки, заказы растут, а машин поблизости мало. В такой ситуации выгоднее пройти квартал до менее загруженной улицы, проехать лишь часть пути на такси или подождать какое-то время, пока спрос не снизится.

Если спешки нет, искусственный интеллект в приложении может предложить подождать несколько минут. Такая опция появляется, если рядом есть водитель, который едет в вашу сторону и сможет взять заказ после завершения своей текущей поездки. Так, на подбор такого водителя может уйти больше времени, но расстояние до вас будет минимальным. Водитель сэкономит время — это и сделает поездку дешевле. Направляясь в торговый центр без спешки, можно согласиться на ожидание и сэкономить.

Один из факторов, по которому рассчитывается стоимость поездки, — длина маршрута: чем она больше, тем выше стоимость. В некоторых случаях приложение предлагает изменить точку высадки и пройтись несколько минут. Например, это может быть ближайшая остановка или удобная точка на улице вместо самого дома. Такая корректировка маршрута снижает стоимость поездки до 10%, так как водителю не нужно заезжать во дворы или сложные участки. При заказе в новостройку с узкими дворами такое решение сэкономит время водителя и ваши деньги.

Ещё один способ снизить стоимость — воспользоваться тарифом «Вместе». В этом случае искусственный интеллект в сервисе подбирает попутчика с похожим маршрутом — и поездка обходится дешевле на 5–40% по сравнению с «Экономом». Водитель может заехать сначала за одним пассажиром, затем за другим, поэтому время в пути в среднем увеличивается до 15 минут. Возвращаясь с работы в спальный район, можно выбрать этот тариф: искусственный интеллект найдёт попутчика в соседний дом, вы заплатите меньше. Тариф доступен в 36 городах России и подходит для поездок без крупного багажа.

В местах пикового спроса — например, после массовых мероприятий или концертов — в приложении может отображаться виртуальная очередь. Она показывает, сколько пользователей уже заказали и ждут такси и ваше место в очереди. Например, после концерта поздно вечером вы увидите очередь и время ожидания. Это помогает оценить ситуацию и решить, как действовать дальше: ждать назначения автомобиля, выбрать другой тариф или сесть на городской транспорт.

Если важно уехать быстрее, можно использовать режим «Самый быстрый». Он запускает поиск автомобиля в нескольких выбранных пользователем тарифах и назначает ближайшую машину. В среднем ожидание сокращается на 15%. Опаздывая на встречу в час пик, можно выбрать поиск в «Экономе» и «Комфорте» одновременно: машина приедет быстрее, чем если бы поиск был только в одном тарифе.