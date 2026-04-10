9 апреля, 22:58

«Не спектакль устраивать, а права возвращать»: Сийярто жёстко прошёлся по Зеленскому

Сийярто призвал Зеленского вернуть венграм Закарпатья их права

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Глава венгерского МИД Петер Сийярто резко раскритиковал поездку Владимира Зеленского в Закарпатскую область Украины. По словам министра, визит главы киевского режима в город Берегово за три дня до парламентских выборов в Венгрии – не более чем театральное представление.

«Зеленскому надо не в Закарпатье ездить и спектакли устраивать, а срочно положить конец принудительной мобилизации, прекратить уличные облавы на людей и вернуть меньшинству в Закарпатье право на использование родного языка, отнятое у него в 2015 году», – написал Сийярто в соцсетях.

Венгерский министр подчеркнул, что восстановление прав венгерского меньшинства в Закарпатье должно стать приоритетом для Киева, а не пиар-акции перед выборами.

«Грубое нападение на суверенитет»: Глава МИД Венгрии пригрозил Киеву ответом за атаку на «Турецкий поток»

Ранее Life.ru писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан нанёс тяжёлый удар по Владимиру Зеленскому на форуме в Давосе. Орбан публично обвинил Киев во вмешательстве в предстоящие парламентские выборы в Венгрии и заявил, что ни один венгерский парламент не поддержит евроинтеграцию Украины. Украинский МИД в ответ вызвал венгерского посла и заявил протест, отрицая все обвинения.

Юния Ларсон
