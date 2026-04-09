ПВО Кувейта отразила налёт неизвестных дронов

Над Кувейтом сработала противовоздушная оборона. Как сообщило кувейтское министерство обороны, системы ПВО активизировали после того, как несколько боевых беспилотников вошли в воздушное пространство эмирата. Дроны целились в важные объекты на территории страны, но атаку удалось отразить.

В ведомстве не уточнили, откуда были запущены БПЛА и не привели информацию о результативности отражения атаки.

Ранее сообщалось, что Иран нанёс удары по военной авиабазе США в Кувейте, в результате чего пострадали 15 военнослужащих. Атака совершалась при помощи беспилотников.