Министр финансов Израиля призвал расширить границы за счёт Ливана и Сирии

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич выступил с предложением расширить территорию еврейского государства. Он хочет присоединить земли Газы, Ливана и Сирии. Об этом чиновник заявил на церемонии закладки первого камня нового поселения в Палестине. Подробности передаёт издание Ynet.

«Будет политический шаг в Газе, который расширит наши границы, будет решающий политический шаг в Ливане, который расширит наши границы до реки Литани, и будет решающий политический шаг в Сирии», — заявил он.

Смотрич считает, что Израиль должен присоединить территорию как минимум до вершины горы Хермон. По его словам, именно такой подход «уважают» на Ближнем Востоке. Аннексия новых земель также поможет обеспечить безопасность Израиля, добавил министр.

Ранее сообщалось, что израильская атака на Бейрут в Ливане унесла жизни не более 100 человек. Более 200 получили ранения. Комиссар Ливанского Красного Креста Джордж Кеттане предупредил — число жертв может вырасти. Под завалами разрушенных домов остаются люди.