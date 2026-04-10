Трамп устроил разнос генсеку НАТО Рютте из-за отказа Европы воевать с Ираном

Встреча Дональда Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте превратилась в скандал. Как пишет Politico со ссылкой на информированных европейских чиновников, американский лидер обрушил на главу альянса сплошной поток оскорблений.

По словам собеседников издания, Трамп использовал беседу в Белом доме, чтобы выплеснуть разочарование из-за отказа Европы участвовать в войне с Ираном. Один из чиновников прямо заявил, что президент США угрожал «сделать практически всё, что угодно».

После встречи сам Трамп выразил уверенность, что НАТО снова не придёт на помощь Штатам, когда это потребуется. Рютте, в свою очередь, признал, что явно почувствовал разочарование хозяина Белого дома в отношении альянса. Встреча прошла в среду вечером.