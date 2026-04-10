Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 апреля, 23:49

Трамп устроил разнос генсеку НАТО Рютте из-за отказа Европы воевать с Ираном

Обложка © НАТО

Встреча Дональда Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте превратилась в скандал. Как пишет Politico со ссылкой на информированных европейских чиновников, американский лидер обрушил на главу альянса сплошной поток оскорблений.

По словам собеседников издания, Трамп использовал беседу в Белом доме, чтобы выплеснуть разочарование из-за отказа Европы участвовать в войне с Ираном. Один из чиновников прямо заявил, что президент США угрожал «сделать практически всё, что угодно».

Трамп после встречи с Рютте напомнил о разногласиях с НАТО по Гренландии
Трамп после встречи с Рютте напомнил о разногласиях с НАТО по Гренландии

После встречи сам Трамп выразил уверенность, что НАТО снова не придёт на помощь Штатам, когда это потребуется. Рютте, в свою очередь, признал, что явно почувствовал разочарование хозяина Белого дома в отношении альянса. Встреча прошла в среду вечером.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • НАТО
  • Дональд Трамп
  • Марк Рютте
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar