Отец Илона Маска рассказал о тайных путешествиях сына по странам

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск иногда посещает другие страны без публичной огласки. Об этом рассказал его отец Эррол Маск. По его словам, тайное посещение государств помогает избежать критики и лишних вопросов.

Эррол Маск упомянул, что его дети пользуются своеобразным дипломатическим иммунитетом при перемещениях. Это помогает не привлекать внимание к своему присутствию в той или иной стране. Особенно актуально это для Илона.

«Он недавно приезжал в ЮАР, и никто об этом не знал. Он прилетает и улетает. В противном случае возникает слишком много вопросов, слишком много критики со стороны компаний, с которыми он связан, что он зря тратит своё время, не выполняет свою работу», — приводит его комментарий ТАСС.

Эррол Маск также подтвердил, что обсуждал с сыном свою последнюю поездку в Россию. Предприниматель не видит ничего плохого в том, чтобы остановиться в таком городе, как Москва.

Ранее Эррол Маск назвал Россию будущим для цивилизованного мира. Бизнесмен поделился впечатлениями от визита в Москву — его поразила «искрящаяся чистота» улиц и миграционная политика.