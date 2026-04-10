10 апреля, 00:14

Отец Илона Маска рассказал о тайных путешествиях сына по странам

Эррол Маск. Обложка © Life.ru

Эррол Маск. Обложка © Life.ru

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск иногда посещает другие страны без публичной огласки. Об этом рассказал его отец Эррол Маск. По его словам, тайное посещение государств помогает избежать критики и лишних вопросов.

Эррол Маск упомянул, что его дети пользуются своеобразным дипломатическим иммунитетом при перемещениях. Это помогает не привлекать внимание к своему присутствию в той или иной стране. Особенно актуально это для Илона.

«Он недавно приезжал в ЮАР, и никто об этом не знал. Он прилетает и улетает. В противном случае возникает слишком много вопросов, слишком много критики со стороны компаний, с которыми он связан, что он зря тратит своё время, не выполняет свою работу», приводит его комментарий ТАСС.

Эррол Маск также подтвердил, что обсуждал с сыном свою последнюю поездку в Россию. Предприниматель не видит ничего плохого в том, чтобы остановиться в таком городе, как Москва.

Отца Маска покатали на русской тройке на переговорах по выделению земли фермерам из ЮАР

Ранее Эррол Маск назвал Россию будущим для цивилизованного мира. Бизнесмен поделился впечатлениями от визита в Москву — его поразила «искрящаяся чистота» улиц и миграционная политика.

BannerImage
Лия Мурадьян
