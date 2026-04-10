Лёгкий старт — тяжёлый финал: В Госдуме предупредили о ловушке траншевой ипотеки

Вы нашли квартиру в новостройке, но не готовы одновременно платить и аренду, и ипотеку. Банки предлагают траншевую схему: сначала платёж минимальный, затем — резко увеличивается. Но так ли это безопасно? На этот вопрос Life.ru ответил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Он пояснил, что траншевая ипотека — это кредит, который банк выдаёт не всей суммой сразу, а частями по мере строительства дома. Первый транш (обычно 10–30%) перечисляется застройщику при подписании договора. Проценты начисляются только на фактически выданную сумму, поэтому в первые месяцы или даже годы ежемесячный платёж может быть минимальным. Оставшаяся часть кредита выдаётся после ввода дома в эксплуатацию, и с этого момента платёж резко возрастает.

Главное преимущество такой схемы — снижение финансовой нагрузки на период строительства. Это особенно актуально для тех, кто в это время продолжает снимать жильё. Кроме того, цена квартиры фиксируется на момент подписания договора.

Однако есть и серьёзные риски. Самый значимый — резкий рост платежа после сдачи дома. Если к этому моменту финансовое положение ухудшится, кредит может стать неподъёмным. Кроме того, ставка по траншевой ипотеке часто выше рыночной, а страхование рассчитывается на полную сумму кредита с первого дня.

С 2026 года Банк России ввёл дополнительные требования к ипотеке с растущими платежами. По оценкам экспертов, к середине 2026 года выдача таких кредитов может существенно сократиться.

Первоначальный взнос по такой схеме, как правило, выше, чем при классической ипотеке, — от 15 до 20%. При этом приобрести можно только объекты в новостройках: квартиры, апартаменты или машино-места. Для вторичного жилья траншевая ипотека не применяется.

«Если дом не сдан в срок, но банк перечисляет второй транш, ставка увеличивается, а жилья у вас ещё нет», — предупредил Чаплин.

Депутат рекомендовал заранее просчитывать оба этапа платежей и убедиться, что финансовая нагрузка после сдачи дома останется посильной.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин назвал сохранение льготных ипотечных программ вынужденной мерой на фоне высокой ключевой ставки. Более 80% всех ипотечных кредитов за последний год были выданы с господдержкой. Власти рассчитывают, что снижение ключевой ставки позволит сократить объём бюджетных субсидий.