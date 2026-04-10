Делегация из России вылетела в Израиль за Благодатным огнём

В пятницу из Москвы в Израиль вылетела делегация Фонда Андрея Первозванного. Группу возглавляют председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин и викарий патриарха Кирилла митрополит Каширский Феогност. Цель — привезти в Россию Благодатный огонь, который сходит в храме Гроба Господня в Великую субботу (в этом году — 11 апреля).

Обратно делегация вернётся вечером в субботу. Огонь доставят во Внуково спецрейсом «Валентина Терешкова» — самолётом госкорпорации «Роскосмос» при поддержке государственной транспортной лизинговой компании. Широкой встречи в аэропорту не планируют, но огонь передадут представителям епархий РПЦ и 15 московским храмам.

Главная точка маршрута — храм Христа Спасителя. Туда святыню привезут к ночному пасхальному богослужению, которое патриарх Кирилл совершит в ночь на 12 апреля.

Ранее зампред Всемирного Русского Народного Собора Михаил Иванов заявил, что распространённая привычка уходить из храма сразу после крестного хода в Пасхальную ночь — серьёзная ошибка верующих. По его словам, это свидетельствует о непонимании сути праздника.