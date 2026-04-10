Ежегодный фестиваль Пугачёвой в Москве отменили из-за общественников

Столичное мероприятие для фанатов Аллы Пугачёвой, запланированное на 15 апреля (день рождения певицы), не состоится. Продюсер Андрей Краснобаев назвал причиной давление со стороны представителей общественности.

Куратор проекта сослался на действия главы Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталия Бородина.

«Фестиваль в этом году действительно отменили из‑за давления общественников. Спросите у Бородина, как так вышло. Альтернативы мы пока не придумали», — рассказал Краснобаев РИА «Новости».

Активист ранее обратился в Генпрокуратуру с просьбой запретить проведение торжества в честь уехавшей из РФ артистки. Свою позицию он объяснил возможной угрозой для горожан.

«Пугачёва сейчас как красная тряпка. Могут прийти как фанаты, так и недоброжелатели. Не дай бог, какая‑нибудь провокация случится — будут последствия», — подчеркнул Бородин.

