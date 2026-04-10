«Это ложь»: Выжившие при атаке Ирана военные США пошли против главы Пентагона

Американские военнослужащие, пережившие недавний удар по базе в Кувейте, публично выступили против официальной версии событий. Как сообщает CBS, пострадавшие оспорили трактовку происшествия, представленную главой Пентагона Питом Хегсетом.

По словам чиновника, беспилотник якобы смог «проскользнуть» через систему защиты объекта. Однако сами бойцы категорически не согласны с этой формулировкой. Они настаивают, что их отряд находился в критически уязвимом положении, а не в укрепленной позиции.

Солдаты подчёркивают, что последствия нападения оказались куда серьёзнее, чем пытается представить министерство обороны.

«Утверждение о том, что «один из них чудом избежал гибели», — ложь. Я хочу, чтобы люди знали, что подразделение… было не готово к самообороне. Это не была укреплённая позиция», — сообщил один из военнослужащих телеканалу CBS на основе анонимности.

Ранее сообщалось об ударе по американской военной авиабазе «Али аль-Салем» в Кувейте, который был нанесён иранским беспилотником. В результате атаки пострадали 15 военнослужащих США. Большинство получивших ранения впоследствии вернулись к исполнению служебных обязанностей.