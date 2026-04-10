10 апреля, 09:04

В Петербурге создали бионический глаз с «живым» взглядом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elnur

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elnur

Студенты петербургского университета ЛЭТИ разработали полимерный бионический протез глаза. Устройство повторяет движения здорового органа — взгляд получается максимально естественным.

В Петербурге создали бионический глаз, который двигается синхронно со здоровым и меняет зрачок.

Синхронность обеспечивают очки с мини-камерой: она фиксирует повороты здорового глаза и передаёт сигнал искусственному. В перспективе протез научится менять размер зрачка с помощью светочувствительного гидрогеля, рассказывает телеканал «Санкт-Петербург».

Протез сделали бесшумным, лёгким и мобильным — без частой подзарядки. Устройство изготовят из биосовместимого материала, цвет радужки подберут индивидуально. Протез работает сутки без подзарядки, срок службы — до пяти лет. Прежде чем технология выйдет на рынок, создателям предстоит получить медицинские сертификаты и провести испытания.

Российские учёные планируют искать следы жизни на Венере после 2030 года

Ранее томские учёные создали метод предоперационной диагностики рака лёгкого. Разработка позволит снизить смертность и повысить качество жизни пациентов. Сейчас проблема в том, что до операции спрогнозировать распространение раковых клеток практически невозможно.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Лия Мурадьян
