В Петербурге создали бионический глаз с «живым» взглядом
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elnur
Студенты петербургского университета ЛЭТИ разработали полимерный бионический протез глаза. Устройство повторяет движения здорового органа — взгляд получается максимально естественным.
В Петербурге создали бионический глаз, который двигается синхронно со здоровым и меняет зрачок. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»
Синхронность обеспечивают очки с мини-камерой: она фиксирует повороты здорового глаза и передаёт сигнал искусственному. В перспективе протез научится менять размер зрачка с помощью светочувствительного гидрогеля, рассказывает телеканал «Санкт-Петербург».
Протез сделали бесшумным, лёгким и мобильным — без частой подзарядки. Устройство изготовят из биосовместимого материала, цвет радужки подберут индивидуально. Протез работает сутки без подзарядки, срок службы — до пяти лет. Прежде чем технология выйдет на рынок, создателям предстоит получить медицинские сертификаты и провести испытания.
