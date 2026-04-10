Барный кластер «Профсоюз» на Новослободской охватил пожар

В столице произошёл пожар в известном барном кластере «Профсоюз», расположенном на Новослободской улице. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Возгорание началось ранним утром в здании на Новослободской, 16а, где расположен популярный барный комплекс «Профсоюз». Огонь вспыхнул около пяти часов утра в конструкции деревянной обрешётки крыши.

Пламя быстро распространилось по элементам кровли, однако прибывшие экстренные службы оперативно взяли ситуацию под контроль. В результате происшествия никто не пострадал.

