«Выключить лишние мысли»: Названы напитки, которые гарантируют крепкий сон

В случае появления проблем со сном вечером стоит выбирать травяной чай с ромашкой, вишнёвый сок, тёплое молоко или напитки с корнем валерианы. Какие напитки помогают быстрее уснуть и крепче спать, рассказала нутрициолог Ольга Ромашина.

Ромашка работает как природное успокоительное, вишнёвый сок содержит мелатонин, молоко — триптофан для выработки серотонина, а валериана повышает уровень тормозного нейромедиатора. Важно превратить вечерний напиток в приятный ритуал, тогда мозг будет получать сигнал о завершении дня, пояснила эксперт в интервью изданию «Москва 24».

Ромашина также предупредила, что вечером лучше отказаться от кофе, крепкого чая, алкоголя и сладких напитков. Они мешают организму настроиться на отдых и ухудшают качество сна.

