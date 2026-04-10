10 апреля, 09:20

«Выключить лишние мысли»: Названы напитки, которые гарантируют крепкий сон

Нутрициолог Ромашина: Вишнёвый сок и напитки с валерианой помогают уснуть

Обложка © Freepik / svetlanasokolova

Обложка © Freepik / svetlanasokolova

В случае появления проблем со сном вечером стоит выбирать травяной чай с ромашкой, вишнёвый сок, тёплое молоко или напитки с корнем валерианы. Какие напитки помогают быстрее уснуть и крепче спать, рассказала нутрициолог Ольга Ромашина.

Ромашка работает как природное успокоительное, вишнёвый сок содержит мелатонин, молоко — триптофан для выработки серотонина, а валериана повышает уровень тормозного нейромедиатора. Важно превратить вечерний напиток в приятный ритуал, тогда мозг будет получать сигнал о завершении дня, пояснила эксперт в интервью изданию «Москва 24».

Ромашина также предупредила, что вечером лучше отказаться от кофе, крепкого чая, алкоголя и сладких напитков. Они мешают организму настроиться на отдых и ухудшают качество сна.

Смертельная ловушка в бокале: Мясников объяснил, почему пиво опаснее, чем мы привыкли думать

Ранее американские учёные проверили, работает ли снижение цен на полезные продукты в магазинах. Выяснилось, что работает. Но эффект зависит от двух факторов: размера скидки и типа продуктов.

Лия Мурадьян
