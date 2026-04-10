Солнце «штормит»: С 10 по 12 апреля Землю накроют магнитные возмущения

С 10 по 12 апреля на Земле ожидается высокая вероятность слабых магнитных бурь и геомагнитных возмущений. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Ученые предупредили о 90% вероятности магнитных бурь c 10 по 12 апреля. Фото © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

По расчётам специалистов, вероятность геомагнитных возмущений в период с пятницы по воскресенье достигает примерно 90%. Учёные связывают возможные изменения с влиянием корональной дыры средних размеров, зафиксированной на Солнце. Согласно моделям, первые проявления её воздействия на Землю ожидались в интервале с 06:00 до 09:00 по московскому времени.

Однако на момент наблюдений признаки влияния солнечного явления зафиксированы не были. При этом специалисты подчёркивают, что сильных магнитных бурь в указанный период не прогнозируется.

Ранее сообщалось о влиянии солнечной активности на здоровье человека и возможных последствиях вспышек. Связь между солнечными вспышками и самочувствием людей существует, однако её значение часто преувеличивается.