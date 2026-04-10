В Молдавии поставили под сомнение необходимость выплаты долга перед СНГ

Власти Молдавии допустили, что вопрос выплаты задолженности перед СНГ может стать предметом обсуждения. Об этом заявил глава МИД республики Михай Попшой.

«В целом желательно погашать долги. Но учитывая то, что мы долгое время не получали преимуществ от участия в СНГ, законность и целесообразность этого долга могут быть предметом дискуссии», —сказал он.

Речь идёт о сумме около 100 тысяч евро, что эквивалентно более чем 9 миллионам рублей. По действующим условиям, погашение этой задолженности необходимо для завершения процедуры выхода Молдавии из СНГ.

Ранее парламент Молдавии утвердил в окончательном чтении решение о денонсации устава Содружества Независимых Государств. При этом оппозиционные силы выступали против включения вопросов денонсации в повестку заседаний парламента.