Белоруска, которая лечила наложниц в гареме султана: история первого врача Речи Посполитой

Выдать четырнадцатилетнюю девочку замуж за взрослого немца казалось суровым приговором. Но именно этот брак открыл Саломее Русецкой путь в историю как первой женщине-врачу Восточной Европы. Она спасала женщин в гаремах султана, выкупала пленников из турецкой неволи и путешествовала по полумиру, хотя даже читать научилась с трудом. Life.ru рассказывает о невероятной судьбе уроженки Новогрудчины, чью жизнь в 2018 году отмечало само ЮНЕСКО!

Замуж в четырнадцать к лекарю старше втрое

Саломея Регина Русецкая родилась в 1731 году в семье обедневшего шляхтича Ефима Русецкого под Новогрудком на территории нынешней Беларуси. Читать девочка толком не умела, образования у неё не было никакого. Зато умела стрелять из мушкета и держать в руках оружие. В четырнадцать её выдали замуж за немецкого врача-окулиста Якуба Гальпира, которому было за сорок. Неравный брак? Да. Но муж оказался добрым и увлечённым своим делом.

Молодые супруги сразу отправились в Стамбул, где Якуб быстро обзавёлся практикой среди турецкой знати. Саломея смотрела на работу мужа с восхищением. Гальпир заметил этот огонь в её глазах и стал потихоньку обучать юную жену лекарскому искусству. Девушка оказалась способной ученицей. Она освоила кровопускание, научилась ставить пиявки, готовить целебные отвары и настои. Дополнительные знания Саломея получала от пленного итальянского медика, который знал сотни рецептов снадобий.

Единственная врачиха, допущенная в султанский гарем

После смерти первого мужа Саломея осталась вдовой с маленькой дочкой Констанцией на руках. Но она уже успела освоить профессию и могла зарабатывать сама. Более того, Русецкая заняла уникальную нишу, не доступную мужчинам. В Османской империи врачам-мужчинам строжайше запрещалось прикасаться к чужим жёнам. В лучшем случае доктору разрешали измерить пульс больной через ленточку, которую она прикладывала к запястью. Иногда позволяли осмотреть пациентку через полупрозрачное покрывало. Случайно увидишь лицо женщины — стража заколет на месте.

Из-за такой «диагностики» в роскошных гаремах смертность зашкаливала. Больных наложниц не лечили, а просто отправляли во Дворец слёз «на дожитие». А тут появилась Саломея — иностранка-христианка, которой сделали послабление. Она могла войти в гарем, осмотреть женщин, поставить диагноз. Русецкая лечила наложниц самого султана, жён визирей и пашей. К ней относились с уважением и платили щедро.

От торговли пленниками до дворцов императрицы

На заработанные деньги Саломея занялась необычным бизнесом. Она выкупала из турецкого плена христианских солдат, а потом продавала их богатым родственникам с высокой наценкой. Один из таких пленников — австрийский офицер Йозеф Пильштен — стал её вторым мужем. Правда, сначала его семья отказалась платить выкуп, поэтому Саломея просто оставила красавца-офицера себе. Брак вышел катастрофическим: муж избивал жену, требовал денег и даже пытался её убить. После развода Русецкая родила от него двух сыновей — Франциска Ксаверия и Станислава.

Саломея не сидела на месте. Она путешествовала по Европе и лечила самых знатных персон. Среди её пациентов был трансильванский князь Йозеф Ракоци — претендент на венгерский престол. Князь Михал Радзивилл Рыбонька и его жена Урсула пригласили её в Несвиж. В Петербурге Саломею приняла сама императрица Анна Иоанновна и зачислила в штат придворной обслуги. В Вене она лечила членов турецкого посольства.

Мемуары, которые потрясли Европу

В 1760 году Саломея вернулась в Стамбул и снова стала придворным врачом при гареме султана Мустафы III. Она свободно говорила по-турецки, знала местные обычаи и чувствовала себя в Османской империи комфортнее, чем на родине. Именно в Стамбуле Русецкая написала свои знаменитые мемуары «Авантюры моей жизни». Книга вышла невероятно живой и честной. Саломея рассказывала о встречах с разбойниками в болгарских горах, о том, как лечила бандита Сары-Хусейна и он отпустил её с почётным эскортом.

Рукопись хранится в Библиотеке Чарторыйских в Кракове. Впервые её опубликовали только в 1957 году. В конце XIX века французский врач Мелания Липинская написала книгу «История женщин-врачей», где подробно описала биографию Русецкой. Польские историки спорили: кто-то восхищался её смелостью, кто-то осуждал за то, что ради приключений бросала детей. Но факт оставался фактом: эта женщина без диплома стала уважаемым доктором в эпоху, когда медицина считалась исключительно мужским делом.

Исчезновение в Святой земле

В 1760 году Саломея отправилась в паломничество. Она хотела посетить Палестину, Иерусалим, Египет. И тут её след теряется. По одной версии, женщина умерла в 1763 году в возрасте сорока двух лет — есть сведения, что её отравили. По другой, её похитили подданные крымского хана и увезли в Бахчисарай, где она работала окулисткой и сотрудничала с русским консулом. Точная дата и место смерти остаются загадкой.