Очевидцы сообщают о взрывах во Владикавказе — детонирует склад пиротехники
Очевидцы во Владикавказе сообщают о серии взрывов. В Промышленном районе над домом поднимается дым, сообщает Mash Gor.
Взрывы на складе пиротехники во Владикавказе. Видео © Telegram / Mash Gor
По данным Telegram-канала, взрывы произошли на складе пиротехники. Тушение пожара осложнено непрекращающимися детонациями. Столб дыма с улицы Августовских Событий виден по всему городу.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.
