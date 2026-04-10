Песков подтвердил визит Дмитриева в США и назвал цель поездки

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на сведения о визите спецпредставителя президента РФ и главы РФПИ Кирилл Дмитриев в США. В беседе с прессой он подтвердил данную информацию и назвал цель поездки.

По словам пресс-секретаря президента, Дмитриев действительно находится в США, но цель его поездки не относится к украинскому урегулированию.

«Это не является возобновлением переговоров. Дмитриев возглавляет группу по экономическим вопросам и продолжает работу в рамках этой группы», — пояснил Песков.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев находится в Соединённых Штатах. Агентство Reuters указало, что российский эмиссар уже встречается с членами администрации американского лидера Дональда Трампа.