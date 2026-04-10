В Сибирь за орехами, на Кубань — за шафраном: Эксперт устроила тур по пасхальным куличам России

Главный христианский праздник Пасха будет отмечаться православными 12 апреля. Не секрет, что каждый регион России может похвастаться своими уникальными традициями в приготовлении пасхальных блюд. Эксклюзивно для Life.ru кандидат технических наук, заведующая кафедрой зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий университета «Росбиотех» Елена Таранова раскрыла секреты особенных рецептов из разных уголков страны.

Эти рецепты передаются из поколения в поколение, а вкусы куличей и пасок зависят от местных традиций, продуктов и даже климата. Елена Таранова Кандидат технических наук, заведующая кафедрой зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий университета «Росбиотех»

В Центральной России и на Севере традиционно пекут высокие, сдобные куличи из пшеничной муки с добавлением изюма, цукатов и пряностей. Эксперт отметила, что тесто там часто делают плотным и влажным, а верх украшают глазурью и декоративной посыпкой. Таранова также рассказала, что в старину куличи в этой местности выпекали на поду печи, что придавало им особый вкус и аромат.

«В южных регионах, включая Кубань, ДНР, ЛНР и Белгородчину, кулич называют «паской». Их часто выпекают в специальных формах — «пасковниках», а тесто может быть более сладким и сдобным. Украшают паски узорами из теста: крестами, решётками, веночками. В некоторых регионах паски делают с добавлением шафрана или имбиря для аромата», — отметила кандидат технических наук.

В Поморье в пасхальную выпечку кладут местные ягоды — клюкву или морошку, а также орехи. Специалист пояснила, что поморские куличи имеют более плотную структуру и могут быть менее сладкими, чем южные варианты.

Таранова добавила, что в Сибири и на Дальнем Востоке пасхальные блюда могут включать в себя местные продукты — например, кедровые орехи или ягоды. Также там популярны творожные пасхи в виде усечённой пирамидки, которые украшают изюмом и орехами.

Напомним, по данным свежего опроса ВЦИОМ, 70% россиян планируют отмечать Пасху. Праздник уверенно держится на четвёртом месте в народном рейтинге — уступая только Новому году, Дню Победы и 8 Марта. В этом году он также пересекается по дате с 65-летием первого полёта человека в космос.