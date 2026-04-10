Свой среди викингов: Российский вратарь Хайкин сменил гражданство

Вратарь норвежского футбольного клуба «Будё-Глимт» россиянин Никита Хайкин официально стал гражданином Норвегии. Информация об этом появилась в национальном реестре населения (Folkeregisteret), как передаёт телекомпания NRK.

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сульбаккен в комментарии NRK заявил, что теперь Хайкин будет оцениваться наравне с другими кандидатами на попадание в состав на чемпионат мира 2026 года. В интервью TV 2 специалист подчеркнул, что у вратаря есть шанс поехать на турнир. Однако на данный момент основным голкипером остаётся Эрьян Хоскьолд Нюланд.

«Если бы завтра был матч чемпионата мира, в воротах стоял бы Нюланд», — заявил Сульбаккен.

До получения норвежского паспорта у Хайкина уже было три гражданства: российское, израильское (страна его рождения) и британское. В Норвегию голкипер перебрался в 2019 году, женился на местной жительнице и с тех пор живёт в Будё. О намерении оформить гражданство он заявлял ещё в октябре 2024 года, а в мае 2025-го запустил официальную процедуру.

В нынешнем сезоне «Будё-Глимт» с Хайкиным в воротах дошёл до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступил португальскому «Спортингу» (0:3 и 0:5). Голкипер отыграл все 12 матчей турнира и совершил 68 сейвов, установив новое достижение. В России вратарь выступал за юношеские и молодёжные сборные, вызывался в главную команду, но дебютировать за неё так и не успел.

