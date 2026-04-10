

10 апреля, 10:51

Лось погиб под колёсами иномарки в Зеленограде

В Зеленограде водитель Opel насмерть сбил лося. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

В Зеленограде произошло ДТП с участием дикого животного: автомобиль Opel сбил лося, который погиб на месте. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

В результате столкновения животное получило несовместимые с жизнью травмы и погибло на месте происшествия. За рулём машины находился 60-летний мужчина, который, по имеющимся данным, не пострадал.

Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы взяла под контроль вопрос компенсации вреда, причинённого окружающей среде из-за гибели дикого животного. Параллельно прокуратура Зеленоградского административного округа следит за установлением всех обстоятельств произошедшей аварии.

Два огромных лося вышли к многоэтажкам на востоке Москвы в поисках еды
Два огромных лося вышли к многоэтажкам на востоке Москвы в поисках еды

Ранее сообщалось, что в России действуют ограничения на взаимодействие с дикими животными в городской среде и на особо охраняемых природных территориях. Подобные действия могут привести к изменению их естественного поведения — звери перестают опасаться людей, что повышает риски как для человека, так и для самих животных.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
