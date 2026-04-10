Актриса Волкова сообщила об увольнении из Театра комедии из-за «старости»

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова сообщила, что руководство Театра комедии расторгло с ней контракт по причине возраста. О данном решении артистка поведала подписчикам в своём Telegram-канале.

Видео © Telegram / Екатерина Волкова

Как пояснила Волкова, художественный руководитель учреждения ещё в марте принял решение не продлевать сотрудничество, выдвинув для этого сразу несколько доводов. Среди них оказался и отказ самой актрисы задействоваться в постановках, которые давно идут на сцене и перестали ей нравиться, и более интересные.

«Причина вторая: я СТАРАЯ. Да-да, именно так. Слово прозвучало как приговор. Сюзанне в "Фигаро" — 18, Элизе в "Пигмалионе" около того. А мне — 44», — передала неприятную часть разговора с худруком Волкова.

Со слов Волковой, худрук добавил, что в текущем репертуаре для неё попросту не осталось персонажей. Артистка призналась, что вместо боли испытала в тот момент чувство абсурда. Она также пошутила, что, вероятно, теперь запишется на пластику, но не лица, а груди, иначе в ходе такого аргументированного диалога её могут назвать не только старой, но ещё и плоской.

По убеждению звезды, позволить себе обозвать женщину старой не имеет права ни один мужчина. Она считает подобные высказывания не прямотой, а подлым и безобразным поступком. Екатерина твёрдо резюмировала, что внешне привлекательный мужчина на такое не способен, а уж настоящий — и подавно.

«Мне до сих пор тяжело говорить об этом. Ком в горле. Но молчать — значит соглашаться со статьёй «Старая». А я не согласна. 44 — это не возраст увольнения. Это возраст премьеры. Как-то так», — заключила актриса.

Несмотря на всё произошедшее, Волкова призналась, что испытывает благодарность за пройденный этап, потому что он принёс ей настоящую радость. Как подчеркнула актриса, она воплотила на сцене все образы, которые вряд ли когда-либо получила бы в репертуарном театре. Её игра была искренней, а нахождение на подмостках — счастливым, и самым дорогим для неё остаётся зрительская улыбка. Волкова сообщила, что движется дальше и по-прежнему ждёт публику уже в другом театре, название которого раскроет немного позже.

А ранее сообщалось, что звезда «Ворониных» Екатерина Волкова отпустила 14-летнюю дочь на все выходные к парню. Кинозвезда уверена, что не нужно слишком много запрещать детям и «ставить палки в колёса», иначе есть риск потерять с ними доверительные отношения.