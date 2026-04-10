Настало время: ОАЭ на фоне иранского кризиса решили перетряхнуть список друзей и врагов
Власти Объединённых Арабских Эмиратов на фоне эскалации вокруг Ирана взялись за ревизию своих внешнеполитических связей. Советник президента Анвар Гаргаш заявил, что настало время отделить надёжных партнёров от ненадёжных.
«Мы будем тщательно анализировать карту наших региональных и международных отношений и определять, на кого можно положиться, включая построение экономики и финансовой системы», — написал Гаргаш в соцсети Х.
По его словам, это необходимо для укрепления устойчивости эмиратской модели. Какие именно страны попали под подозрение или, наоборот, уже получили кредит доверия, советник уточнять не стал.
Ранее Life.ru писал, что ОАЭ заявили о победе в войне с Ираном. По словам Анвара Гаргаша, победа была одержана в ходе эпической обороны, которая позволила защитить суверенитет, достоинство и достижения страны.
