Трамп пригрозил наказать страны НАТО за отказ поддержать США в войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп в ходе закрытых переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте пригрозил наказать европейские страны альянса за недостаточную поддержку военной операции против Ирана. Данную информацию передаёт газета Financial Times со ссылкой на источники.

Встреча в Вашингтоне, по данным издания, прошла в напряжённой обстановке. Американский лидер был разгневан отказом НАТО оказать запрашиваемую помощь. Какие именно санкции могут последовать в отношении нелояльных государств, Трамп уточнять не стал.

«По словам людей, знакомых с ходом закрытых переговоров, <...> он пригрозил наказать европейские государства, которые, по его мнению, недостаточно поддерживают (войну с Ираном — Прим. Life.ru.)», — говорится в материале.

За несколько недель до этого президент США уже критиковал отдельные европейские столицы. Поводом послужило блокирование использования военных баз и закрытие воздушного пространства. Больше всего претензий, как отмечает FT, накопилось к Франции и Испании.

Перед началом встречи пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт зачитала на брифинге прямую цитату Трампа о европейских союзниках. В ней говориться, что «их подвергли испытанию, и они его не прошли». Она назвала печальным тот факт, что НАТО «поворачивается спиной к американскому народу», хотя именно США финансируют значительную часть обороны альянса. Левитт также сообщила, что Трамп намерен обсудить с Рютте возможный выход США из НАТО.

После двухчасовых переговоров Трамп написал в Truth Social, что: «НАТО не пришла на помощь, когда в ней нуждались, и не придёт в следующий раз». Рютте, в свою очередь, признал очевидное разочарование главы Белого дома. При этом генсек подчеркнул, что большинство стран Европы всё же оказали помощь в вопросах базирования, логистики и предоставления воздушного пространства для военных самолётов. Помимо этого, в интервью CNN после переговоров Рютте отказался подтвердить, что речь о выходе США действительно заходила, отметив лишь крайне откровенный характер беседы.

Ранее политолог Павел Данилин заявил, что Дональд Трамп не станет выводить США из НАТО, несмотря на раздражение в адрес альянса. По словам эксперта, такой шаг был бы невыгоден американскому лидеру. Унификация вооружений внутри блока обеспечивает крупные заказы для корпораций вроде Boeing и Lockheed Martin. Выход из НАТО ударит по интересам этих структур, а значит, и по позициям самого Трампа.