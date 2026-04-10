Земля ушла из-под ног: Огромная дыра появилась прямо у жилого дома в российском регионе

Прямо у стены двухквартирного дома в деревне Валтово Нижегородской области разверзлась земля — там образовался карстовый провал глубиной четыре метра и диаметром пять-шесть метров. Об этом РИА «Новости» рассказали в администрации Навашинского округа.

У дома в нижегородском селе образовался карстовый провал. Фото © VK / НАВАШИНО

«На данный момент грунт продолжает разрушаться, есть угроза разрушения дома», — отметили в администрации.

Женщину, проживавшую в одной из квартир аварийно опасного дома, оперативно вывезли из зоны возможного обрушения. Собственникам же второй жилой секции также дали возможность временно покинуть свои квадратные метры — для них подготовили отдельное помещение, где можно будет переждать, пока угроза не минует.

В администрации добавили, что ситуация с провалом не остаётся без внимания: специалисты ведут круглосуточный мониторинг состояния грунта и динамики разрушений. После того как геологи и профильные службы проведут детальное обследование карстовой воронки, примут решение о её ликвидации — скорее всего, провал засыплют грунтом.

Такие провалы чаще всего возникают там, где подземные воды годами вымывают растворимые горные породы — известняки, гипсы или доломиты. Со временем в толще земли образуются пустоты, а когда верхний слой грунта перестаёт их выдерживать, происходит внезапное обрушение. Спровоцировать процесс может как избыток влаги после таяния снегов или ливней.

Ранее сообщалось, что в конце марта Дагестан столкнулся с мощнейшими ливнями. Стихия привела к критической ситуации в регионе: улицы Махачкалы и других населённых пунктов оказались затоплены, произошёл прорыв дамбы Геджухского водохранилища. По официальным данным, в результате природного катаклизма погибли шесть человек.