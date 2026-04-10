В России закрываются магазины стройматериалов из-за низкого спроса на ремонт

«Строительный Двор» сократил сеть почти на четверть: за 2025 год ритейлер закрыл 98 магазинов. Под сокращение попали базы в Тюменской области и ХМАО, супермаркеты и точки малого формата. На конец прошлого года у компании осталось 322 объекта.

Тренд на закрытие затронул весь рынок стройтоваров, сообщает газета «Известия». Бывшие гипермаркеты OBI (теперь «ДомЛента») потеряли 12% точек — до 23 магазинов. «Максидом» закрыл последний объект под брендом Castorama и сократил сеть до 30 магазинов.

Эксперты связывают волну закрытий со структурными изменениями в отрасли. Офлайн-ритейл несёт высокие постоянные затраты — аренда и операционные расходы. При замедлении спроса такая модель теряет гибкость.

По итогам 2025 года продажи в сегменте DIY упали на 2% — до 1,15 трлн рублей. Крупнейший игрок «Лемана Про» снизил выручку на 6%, бывшие магазины OBI — на 10%.

