Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 апреля, 11:50

В России закрываются магазины стройматериалов из-за низкого спроса на ремонт

«Известия»: Сеть «Строительный Двор» закрыла 98 магазинов за год

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fusionstudio

«Строительный Двор» сократил сеть почти на четверть: за 2025 год ритейлер закрыл 98 магазинов. Под сокращение попали базы в Тюменской области и ХМАО, супермаркеты и точки малого формата. На конец прошлого года у компании осталось 322 объекта.

Тренд на закрытие затронул весь рынок стройтоваров, сообщает газета «Известия». Бывшие гипермаркеты OBI (теперь «ДомЛента») потеряли 12% точек — до 23 магазинов. «Максидом» закрыл последний объект под брендом Castorama и сократил сеть до 30 магазинов.

Эксперты связывают волну закрытий со структурными изменениями в отрасли. Офлайн-ритейл несёт высокие постоянные затраты — аренда и операционные расходы. При замедлении спроса такая модель теряет гибкость.

По итогам 2025 года продажи в сегменте DIY упали на 2% — до 1,15 трлн рублей. Крупнейший игрок «Лемана Про» снизил выручку на 6%, бывшие магазины OBI — на 10%.

Кстати, с 1 мая эксперты прогнозируют переломный момент на вторичном рынке недвижимости в России. В отрасли усиливается конкуренция между продавцами, а ипотека становится всё более доступной.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Бизнес
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar