10 апреля, 11:49

Профессор Диесен заявил о готовности Франции к прямой войне с Россией

Париж демонстрирует готовность к прямому военному столкновению с Россией, при этом избегая дипломатических контактов. Такое мнение в соцсети Х высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен.

Эксперт сослался на заявления начальника Генерального штаба ВС Франции генерала Фабьена Мандона, призывавшего к увеличению оборонных расходов. По его словам, подобные оценки сопровождаются тезисом о необходимости готовности страны к тяжёлым человеческим потерям.

Диесен обратил внимание, что в публичной риторике Парижа усиливается акцент на военной составляющей при обсуждении отношений с Москвой. При этом, как он утверждает, альтернативные подходы, включая переговоры и снижение напряжённости между НАТО и Россией, фактически отходят на второй план.

Ранее сообщалось, что французские истребители Rafale передислоцированы в Литву и размещены на расстоянии около 130 километров от российской границы. Боевые самолёты базируются на аэродроме Шяуляй, где задействованы в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства в регионе.

Милена Скрипальщикова
