Россиянам объяснили, как вернуться к животной пище после Великого поста

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух объяснила, как правильно выходить из Великого поста. Организм приспосабливается к ограничениям, но единой концепции возвращения к обычному рациону нет, отметила врач.

Она в беседе с RT призвала ориентироваться на самочувствие. Кто-то после долгого поста съест много животной пищи и не почувствует дискомфорта, а у кого-то даже нежирное мясо вызовет тяжесть. Особенно осторожными нужно быть людям с болезнями поджелудочной и желчного пузыря: обилие жирного может привести к обострению.

Возможная стратегия выхода: на первой неделе добавить молочные продукты и яйца, на второй — рыбу и птицу, затем умеренное количество красного мяса. Размер порций тоже стоит уменьшить — животный белок плотный, насыщение наступает быстрее.

«Универсальный совет для всех может быть только один — не переедать. Умение вовремя заметить сытость и остановиться — это признак здорового пищевого поведения», — заключила Кашух.

