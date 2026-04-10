Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 апреля, 12:29

Россиянам объяснили, как вернуться к животной пище после Великого поста

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Denisenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Denisenko

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух объяснила, как правильно выходить из Великого поста. Организм приспосабливается к ограничениям, но единой концепции возвращения к обычному рациону нет, отметила врач.

Она в беседе с RT призвала ориентироваться на самочувствие. Кто-то после долгого поста съест много животной пищи и не почувствует дискомфорта, а у кого-то даже нежирное мясо вызовет тяжесть. Особенно осторожными нужно быть людям с болезнями поджелудочной и желчного пузыря: обилие жирного может привести к обострению.

Возможная стратегия выхода: на первой неделе добавить молочные продукты и яйца, на второй — рыбу и птицу, затем умеренное количество красного мяса. Размер порций тоже стоит уменьшить — животный белок плотный, насыщение наступает быстрее.

«Универсальный совет для всех может быть только один — не переедать. Умение вовремя заметить сытость и остановиться — это признак здорового пищевого поведения», — заключила Кашух.

С поста — на тяжёлую артиллерию: Life.ru выяснил, как не устроить себе пищевую катастрофу

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ЗОЖ
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar