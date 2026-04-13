С 1 мая временно понизятся цены на съёмные квартиры. Как изменится стоимость жилья

К середине апреля на рынке аренды недвижимости падает спрос, но растёт предложение. Такая ситуация может привести к кратковременному снижению цен. Сколько будут стоить съёмные квартиры с 1 мая? 12 апреля, 21:45

С чем связано и как долго продлится снижение цен на аренду квартир

За первый квартал 2026 года количество запросов от арендаторов увеличилось всего на 10%; по отношению к итогам первого квартала 2025-го их меньше на 15%. В этом году спрос слабее, чем в последние годы (2023–2025 гг.), а предложение стало понемногу расширяться. Сегодня — рынок нанимателей, у них появился выбор. Так охарактеризовала обстановку на рынке заместитель директора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова.

— По данным нашей компании, с начала года предложение на массовом московском рынке найма расширилось на 25%. Но, по итогам первого квартала, в этом году объектов на 14% меньше, чем было в тот же период 2025-го. Тем не менее экспозиция в этом году увеличивается и пополняется в том числе более экономичными лотами. Поэтому в марте и апреле стало появляться больше низкобюджетных вариантов, и самая дешёвая квартира в старой Москве (не учитывая Зеленоград) в апреле стоит 30 тысяч рублей, в марте стоила 35 тысяч против 40 тысяч в феврале, — пояснила Оксана Полякова.

Также, по её словам, на рынок выходят квартиры, купленные в новостройках в период массовой льготной ипотеки и на вторичном рынке, когда рыночная ипотека была более доступной, — то есть условно инвестиционные. Так качество предложения в массовом сегменте постепенно растёт, и это стало тенденцией, которая влияет на большинство собственников. Владельцы старых, наследных квартир «подтягивают» свои объекты к общему запросу на современное жильё, ищут платёжеспособных арендаторов и готовы вкладывать в обновление и улучшение квартиры — в рамках косметического ремонта.

По данным сервиса «Яндекс Аренда», медианная ставка долгосрочной аренды квартир всех типов комнатности в городах-миллионниках, по итогам марта 2026 года, составила 34 тысячи рублей. За месяц она снизилась на 1,8%.

Наиболее заметное сокращение медианной ставки в марте зафиксировано в Санкт-Петербурге (-4,8%, до 42 тыс.), Воронеже (-4,5%, до 23 тыс.) и Уфе (-3,8%, до 26 тыс.). В восьми миллионниках сокращение показателя за месяц было менее значительным — от 2,7% (Казань) до 1% (Ростов-на-Дону). Ещё в пяти городах ставка стагнировала или снижалась в пределах процента.

При этом предложение арендного жилья в городах-миллионниках в марте 2026 года расширилось на 8,4%.

— На протяжении первого квартала 2026-го аренда дешевела. Динамика расценок в городах миллионниках: минус 2,4% — в однушках и минус 2,2% — в двушках. В годовом выражении они сейчас почти идентичны прошлогодним. Однокомнатные квартиры в городах-миллионниках предлагаются за 31,2 тысячи рублей (+1% г/г), двушки — за 43,4 тысячи (-0,7% г/г). Ставки продолжат снижаться и в начале второго квартала 2026 года. Устойчивый рост возобновится только к лету, вместе с увеличением активности арендаторов, — считает главный аналитик «Циана» Алексей Попов.

Прогноз цен на аренду квартир с 1 мая

В начале марта рынок долгосрочной аренды в городах-миллионниках ещё показывал характерную для зимних месяцев динамику: спрос был относительно невысоким, из-за чего предложение накапливалось, а ставки аренды стагнировали или снижались. Однако во второй половине месяца активность арендаторов начала постепенно расти, запустилась перестройка рынка под весенние тренды.

— Пока что рост активности арендаторов не оказывает значительного влияния на показатели рынка. Это связано с тем, что зимой предложение накапливалось в основном за счёт бюджетных лотов, сейчас их доля в предложении достаточно высока, и это позволяет сдерживать медианные ставки аренды, — отметил руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Андрей Зайко.

В апреле, по его мнению, продолжится увеличение спроса, что может повлиять на динамику ставок аренды, к маю рынок окончательно войдёт в активную фазу, которая продлится до середины осени, а своего сезонного пика достигнет в третьем квартале. Однако нет предпосылок для заметных скачков медианных ставок в городах-миллионниках в ближайшее время, в частности в мае.

Значительные изменения возможны только локально, на уровне отдельных городов или районов в них. Они могут быть обусловлены изменением структуры предложения — например, появлением заметного числа предложений по аренде высокобюджетных квартир или вымыванием с рынка бюджетных лотов. В остальном же рынок будет развиваться плавно и последовательно.

— На сегодняшний день средняя цена аренды однокомнатных квартир в старой Москве составляет 71,8 тысячи рублей, которая по сравнению с началом года снизилась на 3,5%. Но весенние месяцы являются традиционно активными с точки зрения аренды в преддверии нового учебного сезона. После майских праздников, когда большинство традиционно отдыхает, будет всплеск спроса. Поэтому мы ожидаем вымывания наиболее доступных по цене вариантов в локациях с хорошей транспортной доступностью и недалеко от вузов, — рассказала руководитель департамента городской и загородной недвижимости «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Мищенко.

