Хром — в 50 раз выше нормы: «Лечебная» смесь убила ребёнка-инвалида на Урале

В Свердловской области ребёнок с инвалидностью скончался, предположительно, после употребления специализированного питания. Инцидент произошёл вблизи Екатеринбурга, где также зарегистрировано массовое отравление как минимум 40 детей, находящихся на паллиативной помощи. Все пострадавшие получали питание, приготовленное в бюджетных учреждениях региона.

Согласно информации от SHOT ПРОВЕРКИ, в паллиативных службах Свердловской области детям с онкологическими заболеваниями и инвалидностью начали выдавать российскую энтеральную смесь «Иннованта». С начала года около 40 детей отравились после употребления этой смеси, один ребёнок скончался.

Анализы пострадавших детей показали значительное повышение лейкоцитов и показателей печени. Лабораторные тесты выявили серьёзные отклонения в составе смеси: содержание хрома превышало норму более чем в 50 раз, фосфора – почти в 2,5 раза, а кальция – почти вдвое. Эти превышения могут вызвать проблемы с ЖКТ, нагрузку на почки и печень, нарушение водно-солевого баланса и интоксикацию.

Родители пострадавших детей обратились в Генпрокуратуру с требованием провести проверку и возбудить уголовное дело.

Ранее в Свердловской области в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних погиб 13-летний ребёнок-инвалид Даниил. По официальной версии следствия, причиной стал несчастный случай — подросток подавился во время приёма пищи. При этом мать погибшего считает, что трагедия произошла из-за халатности сотрудников учреждения.