VPN животворящий: Зачем министерства, заводы и школы готовы тратить миллиарды на обход в Сети Оглавление Тысячи тендеров на маскировку трафика Миллионы и миллиарды на VPN Почему госструктурам нужен настоящий VPN На госзакупках появились тысячи тендеров на закупку VPN от госструктур из разных регионов России. Это министерства, мэрии, школы, предприятия, готовые платить от десятков тысяч рублей до сотен миллионов. Life.ru выяснял, зачем госструктурам защищённый доступ в Сеть. 12 апреля, 21:20 Маскировка трафика по-государственному: кто и зачем закупает VPN на миллиарды. Обложка © Chat GPT

Тысячи тендеров на маскировку трафика

Ограничения в России на работу зарубежных мессенджеров и площадок, развитие собственных корпоративных продуктов породили спрос пользователей на инструменты обхода блокировок и закрытых сетей. Речь идёт о VPN и прокси. На сайте госзакупок с конца прошлого года появились тысячи лотов на закупку услуг по доступу к виртуальным частным сетям, маскирующим трафик.

Государственные и окологосударственные структуры закладывают сотни миллионов рублей на неограниченный доступ к интернету. Причём массовый спрос на подобные специфические услуги появился с середины 2025 года.

VPN — сокращение от английского Virtual Private Network, т.е. виртуальная частная сеть. Соединение защищает пользователя, когда он пользуется публичными сетями. Это делается при помощи шифрования интернет-трафика и сокрытия личных данных, чтобы их было тяжелее украсть или отследить действия в Сети. Условно говоря, это как если бы письмо отправили по обычной почте, только в защитном кейсе, который нельзя вскрыть никому, кроме адресата.

Миллионы и миллиарды на VPN

В регионах тендеры на оказание услуг VPN выложили местные министерства, структуры МЧС и Минздрава, следственные управления СК РФ, городские и районные администрации, образовательные учреждения, метеослужбы, предприятия энергетики, местные водоканалы, МФЦ и заводы ВПК.

Общая сумма закупок исчисляется уже в миллиардах рублей и сулит сверхдоходы для операторов, предоставляющих услуги VPN.

Один из самых крупных закупщиков VPN в России — структуры Минобороны. Согласно данным официального сайта госзакупок, только одно юрлицо из периметра министерства — «ВТК-Мобайл», дочернее предприятие АО «Воентелеком», — в марте-апреле разместило минимум 9 заявок на общую сумму 155 млн рублей.

Не менее 92 млн рублей готова потратить на стабильный интернет Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ. Услуги закупаются для филиалов, расположенных едва ли не по всей стране. Life.ru сумел найти около десятка соответствующих тендеров предприятия.

Из прочих федеральных структур услугу активно закупает АО «ГЛОНАСС» — за последние дни общество опубликовало минимум 3 лота на 12 млн рублей, и, похоже, это не последние закупки.

Среди российских регионов в передовиках власти Тюменской области. По данным платформы «Ростендер», местные госструктуры разместили не менее 69 лотов на сумму 200 млн рублей. Основной заказчик — областной Центр информационных технологий. На него приходится 23 объявленных тендера стоимостью более 150 млн рублей. При этом самый крупный поставщик VPN — Ростелеком.

На услуги доступа в интернет, в том числе через VPN, Администрация Подмосковья заложила почти 152 млн рублей.

Комитет по конкурентной политике Мурманской области 9 апреля разместил тендер на закупку VPN на 15,5 млн рублей.

Центр закупок Республики Саха (Якутия) намерен выложить 6 млн рублей за оказание услуг по организации виртуальных частных сетей на основе технологии многопротокольной коммутации.

В Туве местное министерство по регулированию контрактной системы вложит в обходы запретов 5 млн рублей. Астраханская областная спасательно-пожарная служба потратит около 3 млн рублей.

В самом конце марта Комитет экономического развития и торговли администрации Ставрополя разместил заявку на сумму почти 2 млн рублей. Столько же потратит Администрация Владивостока.

Фонд обязательного медстрахования Владимирской области — 1,5 млн рублей.

Центр закупок Курской области потратит в апреле на VPN 1,3 млн рублей, Комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок Республики Марий Эл — на 100 тыс. рублей меньше.

В Нижегородской области о стабильном доступе в мировую паутину озаботились в управлении по обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и областного нотариата. На эти цели там выделили 1 млн рублей.

Небольшие районные центры российских областей готовы потратить на VPN в среднем около 300–400 тыс. рублей.

Почему госструктурам нужен настоящий VPN

— Изначально VPN не предполагалось использовать для обхода блокировок. Это инструмент для того, чтобы работать с локальными сетями, например, корпоративными, — рассказал Life.ru глава разработки видеоплатформы Tach Роман Майстер. — В таких случаях удалённые сотрудники могут подключаться к корпоративной сети и работать в ней из любого интернет-кафе, будучи уверенными, что передаваемые данные не утекут в руки посторонних. И это даже не столько про удобство, сколько про безопасность сервиса.

По словам эксперта, это дешёвая альтернатива выделенным закрытым сетям, особенно тогда, когда проложить их нет возможности. Например, для нужд Минобороны это особенно необходимо, учитывая, что координация между подразделениями осуществляется удалённо практически всегда. Это же касается и учреждений систем Минздрава, Минобразования, органов прокуратуры, МВД и т.д.

Кроме того, с помощью VPN удобно осуществлять контроль доступов, мониторинг и фильтрацию трафика внутри сети. Её администратор может отслеживать, кто чем там занят, видеть подозрительную активность, реагировать на угрозы.

— То есть удивляющие обывателя суммы закупок на подобные услуги на деле бывают оправданными, ведь помимо самого VPN есть и обслуживающая его инфраструктура в виде оборудования и обслуживающих её людей. Понятно, что чем больше организация, тем выше расходы на поддержание своей корпоративной сети, — говорит Майстер.

