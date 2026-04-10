Вэнс вылетел в Пакистан для переговоров с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс вылетел в Исламабад, где возглавит американскую делегацию на прямых переговорах с представителями Ирана. Переговоры запланированы на 11 апреля и станут первой очной встречей высокого уровня после объявления хрупкого перемирия.

«Мы с нетерпением ждем переговоров. Думаю, они пройдут в позитивном ключе… Как сказал президент, если иранцы готовы вести переговоры добросовестно, мы, безусловно, готовы протянуть им руку. Если же они попытаются нами манипулировать, то обнаружат, что наша переговорная группа не настроена на уступки», — заявил Вэнс перед вылетом. Его слова приводит Axios.

Основными темами переговоров станут возможное открытие Ормузского пролива для свободного судоходства, а также продление и укрепление перемирия. Стороны также планируют обсудить вопросы региональной безопасности и соблюдения условий прекращения огня.

Переговоры в Пакистане рассматриваются как важный этап в попытках стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке после недавней эскалации.

Ранее Life.ru рассказывал, что Вашингтон посылает на переговоры с Ираном вице-президента Джей Ди Вэнса, спецпосланника Стива Уиткоффа, а также зятя американского лидера Джареда Кушнера. Первый раунд начнётся в субботу утром по местному времени.