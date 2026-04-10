Зеленский пообещал за весну починить «Дружбу» ради европейских денег

Ремонт нефтепровода «Дружба» планируется завершить весной, однако ответственность за поставки нефти Украина брать на себя не намерена. Об этом агентству «Укринформ» сообщил Владимир Зеленский.

По его словам, сроки работ уже определены, и Киев рассчитывает завершить восстановительные мероприятия в указанный сезон. Участие Украины ограничится исключительно ремонтом инфраструктуры. Вопросы транспортировки нефти после завершения работ должны лечь на плечи европейской стороны. Зеленский связал это с возможной схемой европейского финансирования в обмен на возобновление поставок.

Таким образом, Европе предлагается не просто заплатить за ремонт, но и взять на себя все риски, связанные с дальнейшей прокачкой нефти. Согласится ли Брюссель на такие условия — большой вопрос.

Ранее сообщалось, что киевская сторона пока не дала согласия на проведение инспекции газопровода «Дружба» экспертами Евросоюза, несмотря на их готовность приступить к работе. Европейская миссия уже прибыла на территорию Украины, однако доступ к объекту для проверки до сих пор не предоставлен.