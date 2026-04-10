Астронавтов Artemis II встретят спецназом ВМС у берегов Калифорнии

Спасение экипажа Artemis II состоится у побережья Сан-Диего, сообщает The New York Times. NASA и ВМС США завершают подготовку к возвращению астронавтов, используя для этого десантный корабль USS John P. Murtha.

По прогнозам, космический корабль Orion осуществит посадку на воду в Тихом океане, вблизи южного побережья Калифорнии. Точное место приводнения расположено в акватории недалеко от Сан-Диего. Ориентировочное время события – 03:07 по московскому времени 11 апреля. После приводнения будет проведена незамедлительная эвакуация экипажа.

В рамках миссии Artemis II, Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох из NASA вместе с Джереми Хансеном из Канадского космического агентства отправились в космос и совершили пилотируемый облёт Луны.

Напомним, астронавты Artemis II стали первыми людьми, увидевшими обратную сторону Луны вживую. Также был сделан снимок всей Земли целиком с борта космического корабля Orion во время облёта Луны. Такой кадр удалось сделать впервые за 54 года.